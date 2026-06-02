"Барселона" отложила другие сделки ради нового форварда - источник

Руководство "Барселоны" определилось с главной задачей на летнее трансферное окно после завершения сделки по переходу Энтони Гордона.



Фото: Getty Images

Как пишет The Touchline, каталонский клуб сосредоточен на поиске долгосрочной замены Роберту Левандовски. Именно усиление позиции центрального нападающего рассматривается как ключевой приоритет на ближайшие месяцы. Сообщается, что до подписания нового форварда сине-гранатовые не планируют активно продвигаться по другим трансферным направлениям. Это касается и возможного выкупа Маркуса Рэшфорда.



Отмечается, что главным кандидатом на роль нового лидера атаки остаётся форвард мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес.