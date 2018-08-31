"Краснодар" будет играть против Промеса

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги Европы определились соперники "Краснодара".В группе J вместе с российским клубом оказались испанская "Севилья", куда сегодня перешел бывший игрок "Спартака" Промес, "Стандарт" и турецкий "Акхисар".