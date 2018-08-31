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"Краснодар" будет играть против Промеса

В ходе жеребьевки группового турнира Лиги Европы определились соперники "Краснодара".

В группе J вместе с российским клубом оказались испанская "Севилья", куда сегодня перешел бывший игрок "Спартака" Промес, "Стандарт" и турецкий "Акхисар".

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Теги: Краснодар Промес Севилья
Сегодня, 14:48
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№10 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
ЛЧ и ЛЕ разные турниры. Будет в заявке 100%
Цитата: pikaldi
Будет ли играть Промес ? Ведь он заявлен за Спартак

Заявка когда дается?Может уже после Паока Спартак заявил Промеса.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:25) #
  • -2
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online

Здесь будут просто похороны.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Надеюсь Краснодар станет вторым, с Севильей им пока рано тягаться.
Турок не знаю, но думаю с ними проблем не будет.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pikaldi
Будет ли играть Промес ? Ведь он заявлен за Спартак

куда заявлен? в отбор лч. на групповые этапы другие заявки идут


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:13) #
  • -1
  •  (3)
online

Нелегко им будет. Тем более теперь и с Промесом
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Еще не известно будет ли он вообще играть.
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
ЛЧ и ЛЕ разные турниры. Будет в заявке 100%
Цитата: pikaldi
Будет ли играть Промес ? Ведь он заявлен за Спартак
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 14:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Будет ли играть Промес ? Ведь он заявлен за Спартак
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Ну самая сложная группа попалась быкам,удачи в любом случае вам.

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Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:49) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну самая сложная группа попалась быкам,удачи в любом случае вам.Промеса снова увидим в России.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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