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Промес: "Севилья" - чемпион!

Новичок испанской "Севильи" обратился к болельщикам нового для себя клуба. Голландец сказал:

- Привет, я – Квинси Промес. Очень счастлив быть в "Севилье". Вперёд, "Севилья"! "Севилья" – чемпион!



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Теги: Промес Спартак Севилья
Сегодня, 14:32
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13
(2)
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 15:20) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
С детства за Севилью.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
все в твоих ногах,Квинси.дерзай.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№11 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Та шо ты
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:48) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Антоха за игру, за голы, за доброе отношение к клубу и болельщикам!
Удачной карьеры в будущем!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Куинси,сделай Севилью чемпионом.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№8 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 14:43) #
  • -5
  •  (17)

Следующее сообщение от Квинси: "спартак-отстой" smiley
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
нормально продали...21 лям..это +...за 4 ляма в год, он не играл...так, что удачи...это же не в Казахстан.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: следующий (Сегодня, 14:37) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Челси»
Поздравляю Спартак.
Продать пешехода за такие деньги, красавцы.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Zamba
быстро переобулся

Не то что Халк все еще в Китае орет Зенит шемпион, на каждом углу smile
хотя он имеет право ... после него все 5-6 места ... 3 года уже ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:34) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
быстро переобулся


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (3)

После 5-1 в том году ... 2 голов и голевых от Промеса ... все очень ожидаемо как то !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Неожиданно, не?


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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