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Квинси Промес проходит медосмотр в "Севилье" (фото)

Пресс-служба испанского клуба опубликовала фотографию Промеса и сообщила, что голландец проходит медосмотр

- Доброе утро! Прямо сейчас Промес проходит медицинский осмотр, - говорится в сообщении андалусийцев.



Бомбардир, лидер, легенда. 4 года Промеса в "Спартаке" в цифрах, подтверждающих это

Дальше – без Промеса. «Спартак» остается без своего главного игрока
Теги: Спартак Севилья Промес
Сегодня, 10:52
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(3)
№6 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:34) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, заиграет ли


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 11:35) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
С его уходом должен получить шанс Ханни и Спартак сможет теперь играть в два чистых напа. Промесу удачи в Испании.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Великий ушёл,но перед этим,он вписал своё имя в историю Спартака и РПЛ,легенда, мы тебя будем помнить всегда.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:10) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
ska69,
Сохранил честь)


Если только Зениту)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:00) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
ska69,
Сохранил честь)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: ska69 Питер (Сегодня, 10:55) #
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  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, свалил перед матчем с Зенитом))
Регистрация: 30.03.2010 [жалоба]
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