Карпин: игрокам сборной не хватает шуток без Дзюбы? Я буду шутить. Теперь я буду клоуном

— Игрокам сборной России не хватает шуток? Я буду шутить. Теперь я буду клоуном, — цитирует тренера Sport24.
33-летний Дзюба не был вызван на матчи сборной России по футболу. В сентябре команде Карпина предстоят поединки в рамках отборочного турнира к чемпионату мира против Хорватии, Кипра и Мальты.
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин готов шутить в команде вместо нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Ростов"
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