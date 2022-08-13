- Когда собираюсь встретиться с Карпиным? Сбор запланирован на сентябрь. Скорее всего, там. Не знаю, имеет ли мне смысл ехать в Ростов, там есть главный тренер и Виктор Онопко. Возможно, увидимся, когда "Ростов" приедет в Москву, - передает слова Никифорова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что в состав тренерского штаба сборной России по инициативе его руководителя Валерия Карпина вошел новый тренер - 51-летний экс-защитник московского "Спартака" Юрий Никифоров, до 2019 года работавший ассистентом главного тренера московского "Динамо". Назначение Никифорова вызвано тем, что тренер сборной России Николай Писарев, ранее выполнявший функции просмотра игроков, занял пост наставника подмосковных "Химок".
Никифоров рассказал, когда планирует встретиться с главным тренером сборной России Карпиным
Тренер сборной России Юрий Никифоров сообщил о предполагаемом времени встречи с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Фото: "Спорт-Экспресс"