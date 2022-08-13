Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
0 - 0 0 0
Крылья СоветовПерерыв
Зенит
17:00
ЦСКАНе начат
П1 1.54X 4.6П2 5.8
Динамо
20:00
КраснодарНе начат
П1 1.71X 4.1П2 4.7

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
0 - 2 0 2
Уфа2 тайм
Волга
17:00
КАМАЗНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.4
Шинник
19:00
РодинаНе начат
П1 2.45X 3.35П2 2.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Эвертон2 тайм
Манчестер Сити
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.08X 12П2 30
Вулверхэмптон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.28X 3.35П2 3.3
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
П1 2.42X 3.3П2 3.1
Саутгемптон
17:00
ЛидсНе начат
П1 2.45X 3.5П2 2.9
Арсенал
17:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6.2
Брентфорд
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.75X 3.65П2 2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
18:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.77X 3.7П2 4.9
Вальядолид
20:00
ВильярреалНе начат
П1 4X 3.5П2 1.98
Барселона
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.26X 6.4П2 11

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Милан
19:30
УдинезеНе начат
П1 1.5X 4.6П2 6.4
Сампдория
19:30
АталантаНе начат
П1 5X 4.1П2 1.68
Монца
21:45
ТориноНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.9
Лечче
21:45
ИнтерНе начат
П1 9.4X 5.8П2 1.31

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.15X 3.65П2 2.24
Хоффенхайм
16:30
БохумНе начат
П1 1.61X 4.5П2 5
Вердер
16:30
ШтутгартНе начат
П1 2.29X 3.6П2 3.05
РБ Лейпциг
16:30
КельнНе начат
П1 1.43X 5.2П2 6.8
Байер
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.3X 6.2П2 9
Шальке-04
19:30
Боруссия МНе начат
П1 3.25X 3.75П2 2.14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
18:00
РеннНе начат
П1 2.01X 3.75П2 3.65
ПСЖ
22:00
МонпельеНе начат
П1 1.08X 13П2 28
Сделать ставку

Никифоров рассказал, когда планирует встретиться с главным тренером сборной России Карпиным

Тренер сборной России Юрий Никифоров сообщил о предполагаемом времени встречи с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Когда собираюсь встретиться с Карпиным? Сбор запланирован на сентябрь. Скорее всего, там. Не знаю, имеет ли мне смысл ехать в Ростов, там есть главный тренер и Виктор Онопко. Возможно, увидимся, когда "Ростов" приедет в Москву, - передает слова Никифорова "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что в состав тренерского штаба сборной России по инициативе его руководителя Валерия Карпина вошел новый тренер - 51-летний экс-защитник московского "Спартака" Юрий Никифоров, до 2019 года работавший ассистентом главного тренера московского "Динамо". Назначение Никифорова вызвано тем, что тренер сборной России Николай Писарев, ранее выполнявший функции просмотра игроков, занял пост наставника подмосковных "Химок".


Сборная России Карпин Никифоров
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Бакаев - в основе "Зенита". Мойзес и Мендес - в стартовом составе ЦСКА 5
Азмун и Лунев - в стартовом составе "Байера" на матч с "Аугсбургом"
В матче "Локомотив" - "Крылья" к 19-й минуте было не забито два пенальти
Источник: защитник "Арсенала" Степанов подпишет четырехлетний контракт с "Сочи"
"Ну как можно тебя отдавать, когда ты такое умеешь?" Агент Миранчука - о реакции руководства "Аталанты" на переход 2
Гвардиола: если вспомнить, какими были выдающиеся форварды в возрасте Холанда, то он величайший
В "Насьонале" заявили, что Соса, которым интересуется ЦСКА, близок к переходу в "Болонью"
Защитник "Локомотива" Ненахов рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы
Источник: стало известно, сколько "Фламенго" заплатит за Айртона в случае выкупа 2
Осинькин: не планируем отходить от своей игры в матче с "Локомотивом"
Мбаппе: на месте Бензема навсегда перестал бы думать о Золотом мяче, если бы не выиграл в этом году 1
Источник: "Спартак" обсуждает разрыв контракта с Уруновым. Игрок требует за расторжение больше, чем Хендрикс и Роша 7
"Локомотив" - "Крылья Советов": стартовые составы команд
Во "Фламенго" заявили, что вряд ли будут активировать опцию выкупа Айртона 3
"Атлетико" запросит у "МЮ" за Морату 35 млн евро 1
Форвард "Факела" Максимов: мы доказали, что можем играть со всеми 3
Спортивный директор "Торино": мы не обязаны выкупать Миранчука после завершения аренды
В "Крыльях" рассказали, когда ждут возвращение Пиняева
На матче "Зенит" - ЦСКА ожидается до 50 тысяч зрителей 1
СМИ: "Галатасарай" начал переговоры со "Спартаком" по трансферу Николсона 4
В "Ахмате" прокомментировали слухи об интересе к Дзагоеву
Соболев: свои 20 очков результативности наберу и в этом сезоне 5
Соболев - о последствиях Fan ID: нет активных фанатов, очень грустно видеть трибуну В пустой. И так будет везде… 7
Мантуан: "Зенит" на слуху в Бразилии. Рад оказаться в сильнейшем клубе России 6
Соболев - о молодости Абаскаля: когда в "Спартак" приходил Тедеско, тоже многие говорили о его возрасте
Соболев рассказал о тренерских идеях наставника "Спартака" Абаскаля 7
Мантуан - о Путине: конечно, я знаю, кто это, он довольно популярен в Бразилии
Алдонин: у Кассьерры есть все шансы прибавить в "Зените". Для РПЛ это топ-форвард 1
Наставник "Аталанты" Гасперини: если у Миранчука в "Торино" всё сложится, будет правильнее остаться там 2
Никифоров рассказал, когда планирует встретиться с главным тренером сборной России Карпиным 1
Все новости
-