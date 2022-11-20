– Был бы рад сыграть. Жалко, что не получилось. Я спортсмен, максималист, ставлю для себя максимальные задачи. Ну расстроился немного. Что нового узнали от работы с Карпиным? Много нового. Было не так много времени, надеюсь, еще поработаем и узнаем. Будет ли простава? Из-за того, что не вышел – нет, – цитирует Карпукаса Sport24.
Сборная Узбекистана принимала на своем поле сборную России вчера, 20 ноября 2022 года. Матч завершился нулевой ничьей. Ровно как и игра с национальной командой Таджикистана, состоявшаяся 17 ноября 2022 года, в городе Душанбе. На первый матч главный тренер сборной России выставил более экспериментальный состав, в котором по ходу игры дебютировало сразу шесть футболистов: Александр Селихов, Сергей Песьяков, Александр Солдатенков, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев и Владимир Сычевой. На матч с Узбекистаном были предложены более привычные сочетания игроков, но голов болельщики российской команды также не дождались.
Карпукас – о несостоявшемся дебюте за сборную России: будет ли простава? Из-за того, что не вышел – нет
Хавбек "Локомотива" Артем Карпукас подвел итоги товарищеских игр России с Таджикистаном и Узбекистаном (0:0). Карпукас был заявлен лишь на первую игру.
Фото: Сборная России по футболу