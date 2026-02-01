По информации источника, "Спартак" в ближайшее время продлит контракт с защитником Даниилом Денисовым.
Денисов попал в систему "Спартака" летом 2019 года. Действующий контракт 23-летнего футболиста с московским клубом истекает этим летом.
В текущем сезоне игрок провел в составе красно-белых 25 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился голевой передачей. Всего на его счету 1+11 по системе гол плюс пас в 139 играх за москвичей.
Источник: Metaratings
"Спартак" договорился о продлении контракта с защитником - источник
Красно-белые близки к пролонгации соглашения со своим игроком.
Фото: ФК "Спартак"