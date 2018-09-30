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Что ждет ЦСКА? Анализ игры «Реала» в дерби против «Атлетико»
Мадридский «Реал» сыграл вничью в дерби с «Атлетико» и вновь не воспользовался осечкой «Барселоны». Rusfootball.info анализирует один из главных матчей уик-энда и оценивает форму ближайшего соперника ЦСКА в Лиге Чемпионов.
Суббота подарила любителям европейского футбола множество ярких вывесок в АПЛ, Серии А и Бундеслиге. Тем не менее, наиболее интересным для отечественных поклонников должно было стать противостояние двух мадридских клубов, ведь уже во вторник к «Реалу» будет приковано внимание как минимум 70 000 зрителей заполненных до отказа «Лужников».
Однако, в отличие от остальных субботних матчей, «Реал» и «Атлетико» не порадовали зрителей результативностью, даже несмотря на яркую и напряженную игру. Рассмотрим наиболее интересные нюансы в игре команды Хулена Лопетеги и постараемся понять, на что можно надеяться ЦСКА в главном матче осени.
Изобилие травм
В отличие от своего соперника, хозяева подходили к дерби с серьезными кадровыми потерями и не в самом лучшем психологическом настроении. В кошмарном матче с «Севильей» на неопределенный срок выбыл Марсело, а ключевой полузащитник команды Иско был во вторник прооперирован с острым аппендицитом и пропустит ближайший месяц.
Эти проблемы отразились на стартовом составе и вместе с тем на атакующей активности левого фланга. Заменивший бразильца Начо - более оборонительный футболист, поэтому атаки «Реала» чаще строились через правый фланг Карвахаля (по крайней мере, в первом тайме). Как показалось, основная задумка Лопетеги была в том, чтобы максимально растянуть оборонительные линии «Атлетико» за счет высокой игры правого защитника и открывать полуфланг для смещений Бэйла под левую ногу.
Важно, что вся тройка атаки «сливочных» (Бейл, Асенсио и Бензема) постоянно менялись и достаточно глубоко взаимодействовали из-за плотного оборонительного блока соперника.
Именно из-за высокой игры Карвахаля и Модрича и появился первый опасный момент в матче, причем у ворот «Реала». Годин жестко встретил Асенсио на приеме мяча и отдал передачу Диего Косте за спину хорвату и испанцу. Форвард отыграл в середину на Коке, который вырезал на стартовавшего со своей половины Гризманна:
Отдельный «привет» Серхио Рамосу, который, несясь назад, уже возмущался по поводу офсайда. И вот здесь переходим к одной из главных интриг матча.
Тибо Куртуа
Как встретят бельгийца бывшие одноклубники после его перехода в стан главного врага, особенно с учетом резонансных интервью и поцелуев эмблемы ненавистной эмблемы? Куртуа впервые сыграл против «Атлетико» в футболке «Реала» и сделал это крайне успешно. Именно благодаря бельгийцу «сливочные» ушли на перерыв с нулями на табло. На счету голкипера два отраженных выхода один на один с Антуаном Гризманном (в описанном выше эпизоде) и чуть позже – против Диего Косты (в очень похожей ситуации с контратакой через зону за спиной Карвахаля).
Нужно сказать, что никаких конфликтов на поле между бельгийцем и игроками «Атлетико» не было. Более того, в подтрибунке перед матчем Куртуа достаточно дружелюбно пообщался с бывшими партнерами.
Второй тайм – без Бэйла
На второй тайм «Реал» вышел без одной из главных своих звезд. Гарет Бэйл получил повреждение, из-за которого пропустит матч с ЦСКА. Вместо него на поле «Сантьяго Бернабеу» вышел Дани Сэбальос. Парадоксально, но такие перестановки пошли на пользу команде в игровом плане. Асенсио стал чаще появляться на правом полуфланге, а Сэбальос расположился в левой полуфланговой зоне. С учетом активных подключений Модрича и Крооса, а также при помощи Бензема в оттяжке, «Реал» стал грамотно насыщать зону перед штрафной соперника:
За счет таких действий соперника «Атлетико» прилично вжался и второй тайм провел в глубокой обороне. Особенно это стало заметно после замены Тома Лемара на плохо вошедшего в игру Анхеля Корреа. Команда потеряла в качестве и скорости выхода из обороны в атаку. Во втором тайме «Реал» был активнее, несколько раз ловил «матрасников» на детских ошибках и создал пару опасных моментов. Но, несмотря на это, уже второй матч подряд не смог отличиться.
Еще несколько слов об «Атлетико»
Команда Диего Симеоне достаточно блекло начала сезон, но сейчас постепенно приходит в себя и уже находится в четверке. Как и в подавляющем большинстве матчей, в дерби «матрасники» сыграли по излюбленной схеме 4-4-2 и запомнились потрясающей игровой дисциплиной и компактностью действий.
Самая главная сила «Атлетико» - организованный переход из атаки в оборону. По этому показателю «матрасники», пожалуй, лучшая команда не только в Испании, но и во всем мире. Например, в данном эпизоде нападающие «Атлетико» вступают в прессинг против защитников соперника:
Отметим, что Коке, выделенный на скриншоте круглой обводкой, за 5 секунд до этого помогал Гризманну и Косте поддавливать Карвахаля, когда тот отыгрывал назад. После передачи защитника игрок и не думал выдергиваться в стиле Глушакова или Фернандо образца прошлого сезона, сразу же оттягиваясь назад к линии полузащитников и читая эпизод заранее.
Еще через 5 секунд Касемиро, получивший передачу от Куртуа, активно двигает мяч и вынужден отдавать пас по горизонтали на Асенсио, ведь Коке уже успевает страховать зону передачи на Модрича и занимает свое место в линии полузащиты. При этом опорный полузащитник Родри грамотно опускается чуть ниже, чтобы страховать зону между линиями:
Выводы
Для команды Хулена Лопетеги наступили трудные времена. Потеря трех важнейших футболистов в каждой линии, плотный график и наличие ряда игровых проблем не позволяют оторваться от таких же нестабильных конкурентов в Ла Лиге.
В Лиге Чемпионов ситуация куда более благоприятная. При всем уважении, ни «Виктория» Пльзень», ни ЦСКА не являются для «Реала» конкурентами при борьбе за выход из группы. А в личной встрече с «Ромой» команда дала понять, кто претендент на первое место уже в первом туре, забив римлянам 3 безответных мяча. Учитывая энергозатратность горячего выезда в Севилью, где пришлось играть вдесятером половину второго тайма, тяжелую игру в сегодняшнем дерби с «Атлетико» и ряд травм, есть большая вероятность, что Лопетеги может задействовать в Москве ближайший резерв. Все эти факторы, а также запредельная концентрация в каждом эпизоде и, конечно же, удача могут помочь «армейцам» совершить чудо.
***
В прошлый раз на поле еще старых «Лужников» ЦСКА встречался с «Реалом» в далеком 2012 году: в 1/8 финала «сливочные» упустили победу благодаря голу новичка «армейцев» Понтуса Вернблума на 93 минуте. Из тогдашней заявки Мадрида сегодня в команде остались только Серхио Рамос, Марсело, Карим Бензема и Фабио Коэнтрау. Отметим, что двое первых футболиста пропустят игру в Москве.
Летние воспоминания, связанные с игрой Акинфеева, Дзагоева и Марио Фернандеса против многих игроков «Реала» на уже обновленных «Лужниках», куда ближе и приятнее. Напомним, в июле Карвахаль, Начо, Лукас Васкес, Асенсио, а также пропускающие матч с ЦСКА Серхио Рамос, Иско и Одриосола покидали поле со слезами на глазах, под запредельный рев трибун и взрыв эмоций по всей стране. Будем надеяться, что и в этот раз без чудес не обойдется.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: fourfourtwo.com
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Суббота подарила любителям европейского футбола множество ярких вывесок в АПЛ, Серии А и Бундеслиге. Тем не менее, наиболее интересным для отечественных поклонников должно было стать противостояние двух мадридских клубов, ведь уже во вторник к «Реалу» будет приковано внимание как минимум 70 000 зрителей заполненных до отказа «Лужников».
Однако, в отличие от остальных субботних матчей, «Реал» и «Атлетико» не порадовали зрителей результативностью, даже несмотря на яркую и напряженную игру. Рассмотрим наиболее интересные нюансы в игре команды Хулена Лопетеги и постараемся понять, на что можно надеяться ЦСКА в главном матче осени.
Изобилие травм
В отличие от своего соперника, хозяева подходили к дерби с серьезными кадровыми потерями и не в самом лучшем психологическом настроении. В кошмарном матче с «Севильей» на неопределенный срок выбыл Марсело, а ключевой полузащитник команды Иско был во вторник прооперирован с острым аппендицитом и пропустит ближайший месяц.
Эти проблемы отразились на стартовом составе и вместе с тем на атакующей активности левого фланга. Заменивший бразильца Начо - более оборонительный футболист, поэтому атаки «Реала» чаще строились через правый фланг Карвахаля (по крайней мере, в первом тайме). Как показалось, основная задумка Лопетеги была в том, чтобы максимально растянуть оборонительные линии «Атлетико» за счет высокой игры правого защитника и открывать полуфланг для смещений Бэйла под левую ногу.
Важно, что вся тройка атаки «сливочных» (Бейл, Асенсио и Бензема) постоянно менялись и достаточно глубоко взаимодействовали из-за плотного оборонительного блока соперника.
Именно из-за высокой игры Карвахаля и Модрича и появился первый опасный момент в матче, причем у ворот «Реала». Годин жестко встретил Асенсио на приеме мяча и отдал передачу Диего Косте за спину хорвату и испанцу. Форвард отыграл в середину на Коке, который вырезал на стартовавшего со своей половины Гризманна:
Отдельный «привет» Серхио Рамосу, который, несясь назад, уже возмущался по поводу офсайда. И вот здесь переходим к одной из главных интриг матча.
Тибо Куртуа
Как встретят бельгийца бывшие одноклубники после его перехода в стан главного врага, особенно с учетом резонансных интервью и поцелуев эмблемы ненавистной эмблемы? Куртуа впервые сыграл против «Атлетико» в футболке «Реала» и сделал это крайне успешно. Именно благодаря бельгийцу «сливочные» ушли на перерыв с нулями на табло. На счету голкипера два отраженных выхода один на один с Антуаном Гризманном (в описанном выше эпизоде) и чуть позже – против Диего Косты (в очень похожей ситуации с контратакой через зону за спиной Карвахаля).
Нужно сказать, что никаких конфликтов на поле между бельгийцем и игроками «Атлетико» не было. Более того, в подтрибунке перед матчем Куртуа достаточно дружелюбно пообщался с бывшими партнерами.
Второй тайм – без Бэйла
На второй тайм «Реал» вышел без одной из главных своих звезд. Гарет Бэйл получил повреждение, из-за которого пропустит матч с ЦСКА. Вместо него на поле «Сантьяго Бернабеу» вышел Дани Сэбальос. Парадоксально, но такие перестановки пошли на пользу команде в игровом плане. Асенсио стал чаще появляться на правом полуфланге, а Сэбальос расположился в левой полуфланговой зоне. С учетом активных подключений Модрича и Крооса, а также при помощи Бензема в оттяжке, «Реал» стал грамотно насыщать зону перед штрафной соперника:
За счет таких действий соперника «Атлетико» прилично вжался и второй тайм провел в глубокой обороне. Особенно это стало заметно после замены Тома Лемара на плохо вошедшего в игру Анхеля Корреа. Команда потеряла в качестве и скорости выхода из обороны в атаку. Во втором тайме «Реал» был активнее, несколько раз ловил «матрасников» на детских ошибках и создал пару опасных моментов. Но, несмотря на это, уже второй матч подряд не смог отличиться.
Еще несколько слов об «Атлетико»
Команда Диего Симеоне достаточно блекло начала сезон, но сейчас постепенно приходит в себя и уже находится в четверке. Как и в подавляющем большинстве матчей, в дерби «матрасники» сыграли по излюбленной схеме 4-4-2 и запомнились потрясающей игровой дисциплиной и компактностью действий.
Самая главная сила «Атлетико» - организованный переход из атаки в оборону. По этому показателю «матрасники», пожалуй, лучшая команда не только в Испании, но и во всем мире. Например, в данном эпизоде нападающие «Атлетико» вступают в прессинг против защитников соперника:
Отметим, что Коке, выделенный на скриншоте круглой обводкой, за 5 секунд до этого помогал Гризманну и Косте поддавливать Карвахаля, когда тот отыгрывал назад. После передачи защитника игрок и не думал выдергиваться в стиле Глушакова или Фернандо образца прошлого сезона, сразу же оттягиваясь назад к линии полузащитников и читая эпизод заранее.
Еще через 5 секунд Касемиро, получивший передачу от Куртуа, активно двигает мяч и вынужден отдавать пас по горизонтали на Асенсио, ведь Коке уже успевает страховать зону передачи на Модрича и занимает свое место в линии полузащиты. При этом опорный полузащитник Родри грамотно опускается чуть ниже, чтобы страховать зону между линиями:
Выводы
Для команды Хулена Лопетеги наступили трудные времена. Потеря трех важнейших футболистов в каждой линии, плотный график и наличие ряда игровых проблем не позволяют оторваться от таких же нестабильных конкурентов в Ла Лиге.
В Лиге Чемпионов ситуация куда более благоприятная. При всем уважении, ни «Виктория» Пльзень», ни ЦСКА не являются для «Реала» конкурентами при борьбе за выход из группы. А в личной встрече с «Ромой» команда дала понять, кто претендент на первое место уже в первом туре, забив римлянам 3 безответных мяча. Учитывая энергозатратность горячего выезда в Севилью, где пришлось играть вдесятером половину второго тайма, тяжелую игру в сегодняшнем дерби с «Атлетико» и ряд травм, есть большая вероятность, что Лопетеги может задействовать в Москве ближайший резерв. Все эти факторы, а также запредельная концентрация в каждом эпизоде и, конечно же, удача могут помочь «армейцам» совершить чудо.
***
В прошлый раз на поле еще старых «Лужников» ЦСКА встречался с «Реалом» в далеком 2012 году: в 1/8 финала «сливочные» упустили победу благодаря голу новичка «армейцев» Понтуса Вернблума на 93 минуте. Из тогдашней заявки Мадрида сегодня в команде остались только Серхио Рамос, Марсело, Карим Бензема и Фабио Коэнтрау. Отметим, что двое первых футболиста пропустят игру в Москве.
Летние воспоминания, связанные с игрой Акинфеева, Дзагоева и Марио Фернандеса против многих игроков «Реала» на уже обновленных «Лужниках», куда ближе и приятнее. Напомним, в июле Карвахаль, Начо, Лукас Васкес, Асенсио, а также пропускающие матч с ЦСКА Серхио Рамос, Иско и Одриосола покидали поле со слезами на глазах, под запредельный рев трибун и взрыв эмоций по всей стране. Будем надеяться, что и в этот раз без чудес не обойдется.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: fourfourtwo.com
Также читайте:
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