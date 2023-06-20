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Тренер сборной Ирана Галенои: конечно, мы бы хотели сыграть с Россией. Но пока такого предложения не было

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Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои признался, что его команда хотела бы провести еще один контрольный матч с россиянами.
Фото: РФС
– Россия – очень сильная команда. Конечно, мы бы хотели сыграть со всеми сильными командами, это пойдет нам на пользу при подготовке к Кубку Азии. Но пока предложений о проведении такого матча не было, – приводит слова Галенои Metaratings.

В условиях международных санкций сборная России довольствуется товарищескими матчами с соперниками из Азии. Во время мартовского окна команда Валерия Карпина сыграла два контрольных матча с Ираном и Ираком. Встреча в Тегеране завершилась вничью - 1:1. Россияне открыли счет с пенальти, но пропустили ответный мяч во втором тайме. Домашняя встреча с Ираком в Санкт-Петербурга закончилась "сухой" победой россиян - 2:0.


Сборная России Сборная Ирана
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