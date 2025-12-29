Оздоев рассказал, каково ему быть в топ-3 бомбардиров чемпионата Греции

В 15 прошедших матчах Оздоев забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. На данный момент он занимает третье место в списке лучших бомбардиров греческой Суперлиги.
"С одной стороны, мне приятно. С другой — несильно обращаю на это внимание. Так складывается, что забиваю больше, чем прежде. Я начал играть больше в атаке, что я люблю. В прошлом сезоне приходилось чаще играть "шестерку" — статистику там не набьешь", — передает слова Оздоева Sport24.
Магомед Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. Всего в составе греческого коллектива россиянин провел 117 матчей, забил в них 16 мячей и отдал 8 результативных передач. С ПАОКом Оздоев выиграл чемпионат Греции.
Фото: Getty Images