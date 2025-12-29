Матчи Скрыть

Оздоев рассказал о напряженном графике выступлений за ПАОК

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рассказал о трудностях, связанных с тренировками и выступлениями за греческую команду.
Фото: Getty Images
Цвета ПАОКа Оздоев защищает с 2023 года.

"У нас практически не бывает выходных. Сумасшедший график — играем каждые три дня. График сумасшедший, детей почти не вижу. На новый год пауза всего неделя. В начале января — кубковая игра. И 31 декабря тренировка, и 1 января — только в Рождество отдыхаем", — сказал Оздоев в беседе со Sport24.

В текущем сезоне Магомед Оздоев на данный момент провел 26 матчей, забил в них 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт россиянина с клубом из Салоников рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.

