Цвета ПАОКа Оздоев защищает с 2023 года.
"У нас практически не бывает выходных. Сумасшедший график — играем каждые три дня. График сумасшедший, детей почти не вижу. На новый год пауза всего неделя. В начале января — кубковая игра. И 31 декабря тренировка, и 1 января — только в Рождество отдыхаем", — сказал Оздоев в беседе со Sport24.
В текущем сезоне Магомед Оздоев на данный момент провел 26 матчей, забил в них 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт россиянина с клубом из Салоников рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.
Оздоев рассказал о напряженном графике выступлений за ПАОК
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рассказал о трудностях, связанных с тренировками и выступлениями за греческую команду.
Фото: Getty Images