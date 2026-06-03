По информации источника, "Ливерпулю" поступило предложение подписать Илью Забарного.
Украинский футболист выступает в составе "ПСЖ" с августа 2025 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 37 матчей и забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость Забарного по версии сайта Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.
Источник: DaveOSKOP
Украинский защитник "ПСЖ" Забарный может перейти в "Ливерпуль"
"Ливерпуль" может подписать футболиста "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"