УЕФА отстранил "Туран Товуз" Бердыева от участия в еврокубке

УЕФА отстранил азербайджанский "Туран Товуз" от участия в Лиге конференции.

Фото: УЕФА

"Туран Товуз" отстранён от турнира из-за причастности к организации или влиянию на результат матчей, сообщает пресс-служба УЕФА. В 2019 году Ассоциация футбольных федераций Азербайджана пожизненно дисквалифицировала семерых игроков клуба за участие в договорных встречах.



В прошедшем сезоне чемпионата Азербайджана "Туран Товуз" занял третье место в турнирной таблице, набрав 59 очков в 33 встречах. Команда должна была выступить во втором квалификационном раунде Лиги конференций.



Курбан Бердыев стал главным тренером клуба в начале июля 2024 года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.