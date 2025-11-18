Шотландия вырвала победу над Данией и напрямую вышла на ЧМ-2026

Сборная Шотландии выиграла у национальной команды Дании со счетом 4:2.

Фото: Getty Images

Голы за национальную команду Шотландии забили Скотт Мактоминей, Лоуренс Шенкленд, Киран Тирни и Кенни Маклин. За сборную Дании отличились Расмус Хойлунд и Патрик Доргу.



Сборная Шотландии расположилась на первом месте в турнирной таблице группы C отборочного турнира, обеспечив себе прямой выход на ЧМ-2026. Дания остановилась на втором месте, национальная команда сыграет в стыковых матчах.



Квалификация ЧМ-2026



Группа С. 6 тур



Голы: Мактоминей, 3, Шенкленд, 78, Тирни, 90+3, Маклин, 90+8 - Хойлунд, 57, Доргу, 82.



Шотландия: Гордон, Робертсон, Маккенна, Хэнли, Хики, Макгинн, Фергюсон, Мактоминей, Кристи, Доук, Дайкс.



Дания: Шмейхель, Доргу, А. Кристенсен, Андерсен, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Юлманд, Дамсгор, Фрохольдт, Исаксен, Хойлунд.



Удаление: Р. Кристенсен, 61.