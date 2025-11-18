Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
7 - 0 7 0
ЛихтенштейнЗавершен
Болгария
2 - 1 2 1
ГрузияЗавершен
Австрия
1 - 1 1 1
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Косово
1 - 1 1 1
ШвейцарияЗавершен
Шотландия
4 - 2 4 2
ДанияЗавершен
Испания
2 - 2 2 2
ТурцияЗавершен
Уэльс
7 - 1 7 1
Северная МакедонияЗавершен
Беларусь
0 - 0 0 0
ГрецияЗавершен
Швеция
1 - 1 1 1
СловенияЗавершен
Румыния
7 - 1 7 1
Сан-МариноЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Шотландия вырвала победу над Данией и напрямую вышла на ЧМ-2026

Сборная Шотландии выиграла у национальной команды Дании со счетом 4:2.
Фото: Getty Images
Голы за национальную команду Шотландии забили Скотт Мактоминей, Лоуренс Шенкленд, Киран Тирни и Кенни Маклин. За сборную Дании отличились Расмус Хойлунд и Патрик Доргу.

Сборная Шотландии расположилась на первом месте в турнирной таблице группы C отборочного турнира, обеспечив себе прямой выход на ЧМ-2026. Дания остановилась на втором месте, национальная команда сыграет в стыковых матчах.

Квалификация ЧМ-2026

Группа С. 6 тур

Голы: Мактоминей, 3, Шенкленд, 78, Тирни, 90+3, Маклин, 90+8 - Хойлунд, 57, Доргу, 82.

Шотландия: Гордон, Робертсон, Маккенна, Хэнли, Хики, Макгинн, Фергюсон, Мактоминей, Кристи, Доук, Дайкс.

Дания: Шмейхель, Доргу, А. Кристенсен, Андерсен, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Юлманд, Дамсгор, Фрохольдт, Исаксен, Хойлунд.

Удаление: Р. Кристенсен, 61.

