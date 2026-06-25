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Нигматуллин: ни Аргентина, ни Португалия ЧМ-2026 не выиграют

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о сборных Аргентины и Португалии на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Руслан Нигматуллин назвал историей на века голы Лионеля Месси и Криштиану Роналду в матчах ЧМ-2026.

"Пять голов Месси в матчах с Алжиром и Австрией, дубль Роналду с Узбекистаном - красивая история. На века.

И все-таки остаюсь при своем мнении: ни Аргентина, ни Португалия с сегодняшними Лео и Криштиану чемпионат мира не выиграют. Впрочем, если кто-то из этих гениев вдруг опровергнет мой прогноз, буду только рад", - передает слова Нигматуллина "Спорт-Экспресс".

23 июня состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между Португалией и Узбекистаном. Криштиану Роналду оформил дубль в этой встрече и помог своей сборной разгромить соперника со счетом 5:0.

Лионель Месси суммарно забил пять голов в двух матчах текущего мундиаля: три мяча - национальной команде Алжира, два - Австрии.

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