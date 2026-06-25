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Руни отреагировал на дубль Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026
Сегодня, 20:12
После матча сборных Португалии и Узбекистана (5:0) бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением о выступлении
Криштиану Роналду
.
Фото: ФИФА
Англичанин отметил, что португалец продолжает подтверждать свой высокий уровень даже в 41 год.
- Учитывая, сколько голов забивают на турнире другие звёздные игроки, дубль на ЧМ в 41 год - по-настоящему впечатляющее достижение. Роналду не раз сталкивался с критикой - и всякий раз доказывал свою ценность именно такими выступлениями, - приводит слова Руни
Metaratings.ru
.
Во встрече с Узбекистаном Роналду провёл на поле все 90 минут и дважды поразил ворота соперника. Эти голы позволили капитану португальской сборной стать лучшим бомбардиром своей национальной команды в истории чемпионатов мира.
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Уэйн Руни
Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Сборная Узбекистана
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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