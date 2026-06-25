Руни отреагировал на дубль Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026

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- Учитывая, сколько голов забивают на турнире другие звёздные игроки, дубль на ЧМ в 41 год - по-настоящему впечатляющее достижение. Роналду не раз сталкивался с критикой - и всякий раз доказывал свою ценность именно такими выступлениями, - приводит слова Руни Metaratings.ru

Англичанин отметил, что португалец продолжает подтверждать свой высокий уровень даже в 41 год.Во встрече с Узбекистаном Роналду провёл на поле все 90 минут и дважды поразил ворота соперника. Эти голы позволили капитану португальской сборной стать лучшим бомбардиром своей национальной команды в истории чемпионатов мира.