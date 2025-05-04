"Спартаку" надо до конца бороться в чемпионате. Нет ни одной команды, которая не потеряет очки. Все еще возможно. Осталось четыре игры в РПЛ, еще максимум две - в Кубке России. Возможна ротация? Ребята, осталось сыграть всего шесть матчей. Никакой ротации проводить не надо", - заявил Ловчев "Матч ТВ".
"Спартак" после 26 сыгранных туров занимает четвертое место в РПЛ, отставая от лидера турнира на 11 очков. В воскресенье, 4 мая, красно-белые проведут матч в Воронеже против "Факела". В случае поражения клуб потеряет шансы на чемпионство в текущем сезоне.
Ранее "Спартак" пробился в финал Кубка России в Пути регионов, где сыграет с "Ростовом" за выход в Суперфинал.
Ловчев: "Спартаку" надо бороться до конца, нет ни одной команды, которая не потеряет очки
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев оценил шансы красно-белых в чемпионате и Кубке России в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"