Талалаев рассказал, останется ли он на следующий сезон в "Балтике"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Балтика"
"Если у нас не будет возможности побороться за трон, то у меня будет желание поработать в клубе, который ставит такую цель.
Если мы идём по этому пути, если выполняются все обещания, то мы продолжаем работать и строить топ-клуб здесь", - сказал Талалаев в эфире "Матч Премьер".


Ранее Талалаев получил дисквалификацию на четыре матча после инцидента в игре с ЦСКА, когда помешал введению мяча в игру, что привело к конфликту на поле.

На данный момент "Балтика" с 42 очками располагается на 4 месте турнирной таблицы РПЛ. В прошлом сезоне команда выиграла Первую лигу.

