Кривцов: поражение от "Зенита" в прошлом году - случайность

Кривцов хочет отомстить "Зениту" за поражение в прошлом сезоне.
"В прошлом году мы проиграли "Зениту" в Санкт-Петербурге, в этом же хочется отомстить за то поражение. Хотим показать, что тот результат — случайность, и сейчас мы сильнее", - сказал Кривцов "РБ Спорт.
Напомним, в прошлом сезоне "Зенит" обыграл "Краснодар" в домашнем матче со счетом 4:1 в Санкт-Петербурге. В текущем розыгрыше чемпионата сине-бело-голубые одержали победу над "быками" в гостевом матче первого круга со счетом 2:0.
На данный момент "Краснодар" первый в таблице, опережая на 1 балл "Зенит".