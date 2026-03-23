Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Родина
5 - 2 5 2
ЧайкаЗавершен

Кривцов: поражение от "Зенита" в прошлом году - случайность

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов поделился ожидания от матча с "Зенитом" в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Кривцов хочет отомстить "Зениту" за поражение в прошлом сезоне.

"В прошлом году мы проиграли "Зениту" в Санкт-Петербурге, в этом же хочется отомстить за то поражение. Хотим показать, что тот результат — случайность, и сейчас мы сильнее", - сказал Кривцов "РБ Спорт.

Напомним, в прошлом сезоне "Зенит" обыграл "Краснодар" в домашнем матче со счетом 4:1 в Санкт-Петербурге. В текущем розыгрыше чемпионата сине-бело-голубые одержали победу над "быками" в гостевом матче первого круга со счетом 2:0.

На данный момент "Краснодар" первый в таблице, опережая на 1 балл "Зенит".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится