На данный момент хавбек уже набрал 25 очков по системе "гол+пас" (11 мячей и 14 передач) за 22 тура.
Это лучший показатель на данном этапе чемпионата с сезона-2015/2016, когда нападающий "Зенита" Халк отметился 27 результативными действиями за тот же отрезок.
Клубный рекорд "Краснодара" по системе "гол+пас" за один сезон принадлежит Фёдору Смолову - 27.
Сперцян близок к повторению достижения Халка
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян проводит один из самых результативных сезонов в РПЛ за последние годы.
