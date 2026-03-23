Чемпионка Европы по прыжкам в воду пригласила Соболева на тренировку

"С моей точки зрения, конечно, Александру есть куда расти, но задатки к прыжкам в воду замечательные!
Мы можем поработать над техникой, чтобы в последних турах РПЛ он уже выдавал такие элементы на 9-10 баллов", - сказала Конаныхина "Спорт-Экспрессу".
Эпизод произошел в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 3:1.
Александр Соболев выступает в составе сине-бело-голубых с конца августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 29 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.