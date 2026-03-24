Талалаев заявил, что не испытывает уважения к Челестини

Андрей Талалаев высказался о главном тренере ЦСКА Фабио Челестини после недавнего конфликта между специалистами.
Фото: ФК "Балтика"
Наставник "Балтики" дал понять, что не испытывает тёплого отношения к коллеге.

- Успехов ЦСКА. Нам нужно всем сначала доработать этот год. Будет момент - будет решение.

Причислять его к врагам не собираюсь, но и уважения человеческого к нему не испытываю, - передаёт слова Талалаева "Матч ТВ".

В недавнем очном матче этих команд между тренерами произошёл конфликт, после которого Талалаев был дисквалифицирован на четыре игры. Один матч дисквалификации специалист уже отбыл.

Сейчас калининградский клуб идёт на 4-й строчке, имея в активе 42 очка, тогда как ЦСКА располагается следом с 39 баллами.

