Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Оганесян: Григорян? Люди делятся на умных и тех, кто много говорит

Гендиректор московского "Арарата" Валерий Оганесян ответил главному тренеру команды Александру Григоряну стихотворением.

Напомним, ранее сам Григорян ответил на заявления Оганесяна строчками из поэта Игоря Губермана: "Сквозь вековые непогоды идет, берет, вершит свое дурак – явление природы. Загадка помыслов ее".

– Григорян обратился к вам стихами. Чем ответите?

– Тоже строчками из Игоря Губермана. Вот такими: "Когда сидишь в собраньях шумных, язык пылает и горит, но люди делятся на умных и тех, кто много говорит". Я думаю, Александр уловит, что я хотел сказать.

"Матч ТВ"
Теги: Оганесян Григорян Арарат
Сегодня, 02:08
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.