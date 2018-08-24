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Евдокимов продолжит тренировать "Ротор", несмотря на решение подать в отставку

После поражения в 1/32 Олимп-Кубка России от "Сызрани-2003" главный тренер "Ротора" Роберт Евдокимов заявил, что подаёт в отставку. Но игроки встретились с генеральным директором клуба Андреем Рекечинским и выразили поддержку тренерскому штабу, сообщает официальный сайт волгоградской команды.

Сегодня на стадионе «Зенит» состоялось общекомандное собрание, с участием руководства клуба и председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александра Глинянова, который обратился к игрокам.

«Слова тренера на пресс-конференции после кубкового матча - мужской поступок и проявление силы. Здесь, на сталинградской земле как нигде, знают цену победы. Вам нужно снять с себя оковы и начать выигрывать. В это воскресенье команду будет поддерживать полный стадион и вы должны сделать все возможное, чтобы порадовать волгоградцев зрелищной игрой и заработать 3 очка. Обращение игроков к руководству очень важный шаг. Он показал, что у команды есть дух. Теперь нужно доказать это на поле. В Волгограде любят футбол, любят «Ротор» и ждут положительных результатов. Я верю, что эта задача вам по силам. Руководство области и клуба доверяет Роберту Геннадьевичу и тренерский штаб продолжит свою работу.»

Главный тренер волгоградцев поблагодарил руководство области и клуба за доверие и резюмировал, что проблемы можно решать только сообща.

«Хочу поблагодарить всех за оказанное доверие и поддержку. Только вместе мы сможем исправить наше турнирное положение и выбраться из сложившейся ситуации.»
Теги: Евдокимов Ротор
Сегодня, 15:16
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