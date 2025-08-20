Хохлов - о Семаке: рядом с успешным человеком много злопыхателей

"На мой взгляд, рядом с успешными людьми всегда много злопыхателей. Я Сереге пожелал, чтобы он не обращал внимания на внешние факторы и ни секунды не сомневался в себе", - сказал Хохлов в интервью Bobsoccer.
В пятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с московским "Спартаком" (2:2). Голы в составе сине-бело-голубых забили Матео Кассьерра и Александр Соболев.
После пяти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками. Лидером является московский "Локомотив", набравший 13 очков.
Следующий матч "Зенит" проведёт на домашнем стадионе "Газпром Арена" против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 23 августа в рамках шестого тура РПЛ.
Отметим, что в прошедшем сезоне петербуржцы заняли второе место в чемпионате России, уступив "Краснодару" одно очко. До этого шесть раз подряд под руководством Сергея Семака команда брала золотые медали.
Российский тренер Дмитрий Хохлов дал совет наставнику "Зенита" Сергею Семаку.
Фото: ФК "Зенит"