Быстров: лучше буду "Балтику" смотреть, нежели видеть бразильцев, гуляющих по полю

"Мне не нравится за таким "Зенитом" даже наблюдать. Лучше буду смотреть игру "Балтики", которая бьётся своими пацанами, нежели видеть бразильцев, гуляющих по полю пешком", - сказал Быстров в интервью "СЭ".
В воскресенье, 17 августа "Зенит" сыграл вничью со "Спартаком" (2:2) в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Голами в составе петербуржцев отметились Матео Кассьерра и Александр Соболев.
У петербуржцев на поле вышел из игроков, родившихся в России, только вратарь Денис Адамов. Однако команда вписалась в лимит, потому что Дуглас Сантос с прошлого года обладает российским паспортом, а казахстанец Нуралы Алип не считается легионером, потому что страна входит в ЕАЭС.
После пяти туров сине-бело-голубые располагаются на девятой позиции, набрав шесть очков.
Следующий матч команда Семака проведёт дома против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал состав сине-бело-голубых.
