- "Балтика" может стать российским "Лестером". А почему бы и нет? Считаю, что в футболе нет какх-то сверхъестественных вещей. Послушайте, в этой жизни всё реально и всё возможно, - сказал Филин в интервью "РБ Спорт".
В субботу, 16 августа, "Балтика" на своем поле сыграла вничью с московским "Локомотивом" в пятом туре чемпионата России. Счёт открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль, а во втором тайме в составе "железнодорожников" отличился Николай Комличенко.
После пяти сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата с девятью набранными очками.
Следующий матч "Балтика" проведёт на выезде с "Сочи". Игра пройдёт в воскресенье, 24 августа.
Защитник "Балтики" рассказал, судьбу какого английского клуба может повторить команда
Защитник "Балтики" Александр Филин поделился мнением о перспективах калининградцев в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Балтика"