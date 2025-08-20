"В этом сезоне, конечно, хочется заранее решить задачу. Занять первое место и спокойно выйти в РПЛ напрямую без стыков", - цитирует Сунгатулина "Чемпионат".
После 5 сыгранных туров екатеринбургский "Урал" располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 12 набранными очками в своем активе. В 6 туре чемпионата екатеринбуржцы примут на своем поле ульяновскую "Волгу".
По итогам прошлого сезона "шмели" заняли 4 место в турнирной таблице и сыграли с грозненским "Ахматом" в переходных матчах. Екатеринбуржцы уступили с общим счетом 2:3 и остались в Первой Лиге.
Футболист "Урала" назвал задачу команды на сезон
Фото: ФК "Урал"