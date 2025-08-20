Пименов не считает Карпина главным виновником поражений "Динамо"

"Карпин - главный виновник поражений? Нет, так нельзя говорить. Уступает не только тренер, но и игроки, которые совершают технические ошибки. Если ты не уверен в своём элементе, то просто выбей мяч. Или ты выполняешь тренерскую установку - и обрезаешь. Тут футболисты должны трансформировать всю эту историю", - сказал Пименов в интервью "Комсомольской правде".
В воскресенье, 17 августа, московское "Динамо" принимало на своём поле ЦСКА в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина уступила "армейцам" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе гостей отметились: Матеус Алвес, Милан Гаич и Матвей Кисляк, а за бело-голубых отличился Денис Макаров.
После пяти сыгранных туров бело-голубые занимают 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками.
В Кубке России "Динамо" одержало одну победу и один раз проиграло по итогам двух туров группового этапа Пути РПЛ.
Следующий матч команда Карпина проведёт против “Пари НН”. Встреча пройдёт в субботу, 23 августа.
Бывший футболист "Динамо" и "Локомотива" Руслан Пименов рассказал о причинах неудачного старта московского "Динамо" в этом сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва