Сегодня "Химки" объявили о расставании с главным тренером Андреем Талалаевым. Специалист сам изъявил желание покинуть клуб после того, как стало известно о смене вектора развития.
В интервью "Матч ТВ" Талалаев поблагодарил клуб и пожелал побед.
"Благодарен футболистам, руководству и сотрудникам клубам за то, что мы вместе были объединены идей и показывали зрелищный футбол. Отдельное спасибо болельщикам, которые поверили в команду. Желаю "Химкам" только побед в выбранном векторе развития клуба", - сказал Талалаев.
Талалаев пожелал "Химкам" побед при новом векторе развития клуба
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