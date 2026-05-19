Экс-рефери РПЛ назвал лучшего арбитра России в сезоне 2025/2026

В любом случае по рейтингу его никто уже догнать не мог. Танашев — лучший арбитр сезона. Думаю, не только по моему рейтингу", - сказал Федотов.
Инал Танашев из Нальчика получил назначение на матч Суперфинала Кубка России, в котором встретятся "Спартак" и "Краснодар". Матч состоится в это воскресенье, 24 мая, в Москве. Игра пройдет на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по московскому времени.
Напомним, в финале Пути РПЛ Кубка страны краснодарская команда одержала по итогам двухматчевого противостояния победу над столичным "Динамо" (0:0, 0:0, 6:5 - по пенальти", а красно-белые победили в финале Пути регионов ЦСКА (1:0).
