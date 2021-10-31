"Мы сегодня играли против двух команд. "СКА-Хабаровск" переиграли, а судьям уступили. Пенальти не было, штрафной выдуманный: наш защитник не играл рукой, мяч попал ему в плечо. Перед третьим голом - фол в центре поля. Нам свистелись нарушения, которые не свистелись хозяевам. Просто безобразие!" - приводит слова Новикова "Матч ТВ".
До перерыва команды обменялись голами - на точный удар форварда "Нефтехимика" Александра Юшина "СКА-Хабаровск" ответил реализованным пенальти Давида Караева. В концовке встречи победу хабаровчанам принесли забитые мячи Михаила Тихонова и Александра Смирнова.
Теперь "Нефтехимик" и "СКА-Хабаровск" разделяют 2 очка, команды занимают в ФНЛ 3-е и 5-е места соответственно.
Тренер "Нефтехимика" Новиков: мы сегодня играли против двух команд - "СКА-Хабаровск" переиграли, а судьям уступили
Главный тренер "Нефтехимика" Кирилл Новиков после проигранного матча 20-го тура Футбольной национальной лиги против "СКА-Хабаровска" (1:3) раскритиковал работу судей.
Фото: Sport24