В тренерский штаб армейцев вошли Виталий Кафанов, который также работает с вратарями сборной России, бывший нападающий национальной команды Роман Адамов, а также Мурат Искаков, Денис Коростиченко и специалист по физической подготовке Пэтру Лэзэрэску. Официально о кадровых изменениях сообщил московский клуб.
При этом без изменений остались позиции Дмитрия Крамаренко и Игоря Аксёнова - оба специалиста продолжат работу с основной командой.
Напомним, ранее ЦСКА заключил с Игдисамовым долгосрочный контракт по формуле "2+2". Руководство клуба рассчитывает, что обновлённый штаб поможет специалисту реализовать проект, ориентированный на развитие команды и молодых футболистов.
ЦСКА раскрыл состав помощников Игдисамова
После назначения Дмитрия Игдисамова наставником ЦСКА клуб определился с составом его помощников на новый сезон.
Фото: ПФК ЦСКА