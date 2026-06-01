По информации телеграм-каналов "Дай ударитЬ" и "Фабрика Футбола", интерес к форварду проявляет "Спартак". Сообщается, что красно-белые уже работают над возможным переходом игрока. Источники связывают интерес "Спартака" с вероятными изменениями в линии атаки команды. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе Манфреда Угальде и Ливая Гарсии в текущее трансферное окно.
Отмечается, что Воробьёв пока не продлил контракт с "Локомотивом", чем может воспользоваться другой столичный клуб.
В прошедшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 34 матчах во всех турнирах. На его счету 12 забитых мячей и семь ассистов на партнёров.
"Спартак" хочет подписать Дмитрия Воробьёва - источник
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв может продолжить карьеру в другом московском клубе уже этим летом.
