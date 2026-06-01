Месси пропустит ближайший матч сборной Аргентины - источник
Сегодня, 22:08
Лионель Месси не поможет сборной Аргентины в ближайшем контрольном матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Гастон Эдуль, капитан аргентинской команды продолжает испытывать дискомфорт и по этой причине не выйдет на поле в товарищеской встрече с Гондурасом. При этом ситуация не вызывает серьёзных опасений у тренерского штаба. По данным источника, подготовка форварда к мировому первенству идёт по плану, а его участие в первом матче турнира находится вне риска.
Напомним, 7 июня аргентинцы сыграют с Гондурасом, а спустя три дня встретятся с Исландией. Стартовый матч группового этапа чемпионата мира действующие чемпионы планеты проведут 17 июня против Алжира.
