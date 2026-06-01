Мостовой раскритиковал решение ЦСКА по новому тренеру

- Такой клуб, как ЦСКА , должен всё-таки назначать заслуженных специалистов. Нельзя приглашать кого попало: мы уже видели примеры, когда такие эксперименты заканчивались ничем хорошим. Назначили - назначили. Потом посмотрим, как дальше выйдет, - приводит слова Мостового "Советский спорт"

По его мнению, армейцам следовало ориентироваться на специалистов с серьёзным послужным списком.Напомним, Игдисамов возглавлял армейцев в статусе исполняющего обязанности после ухода Фабио Челестини. Под его руководством команда провела три матча, одержав две победы. По итогам сезона ЦСКА занял пятое место в чемпионате России и дошёл до финала Пути регионов Кубка России.