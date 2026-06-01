Судейство Зиберта вызвало восхищение в УЕФА - источник

Работа Даниэля Зиберта в финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" получила высокую оценку со стороны руководства европейского футбола.



Как пишет The Touchline, в УЕФА остались крайне довольны действиями немецкого арбитра в решающем матче турнира. По информации источника, внутри организации его выступление считают одним из самых качественных среди всех финалов Лиги чемпионов последних лет.



По ходу встречи Зиберт не раз принимал принципиальные решения. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал момент перед перерывом, когда судья не позволил футболистам "Арсенала" разыграть угловой удар из-за затяжки времени. При этом, как отмечает источник, отсутствие немецкого рефери в списке арбитров на чемпионат мира 2026 года вызвало удивление в ФИФА.



Напомним, финал Лиги чемпионов завершился победой "ПСЖ" над "Арсеналом". Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался французский клуб.