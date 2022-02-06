Ранее Игнашевич рассказывал, что предлагал Жиркову подписать контракт с "Балтикой". На тот момент 38-летний футболист был свободным агентом. Летом прошлого года у защитника закончился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2016 года. Зимой Жирков заключил трудовое соглашение с "Химками".
"Доволен ли работой в "Балтике"? Я не оцениваю ее. У меня много черновой работы внутри клуба. Мне некогда оглядываться. Когда уволят, тогда и буду оценивать. Тогда будет на это время.
Жирков? Я с ним общался в тот момент, когда меня назначили. Зимой этой темы не касались. С "Химками" мы не конкурировали", - цитирует Игнашевича РБ Спорт.
Сергей Игнашевич возглавил "Балтику" в начале октября 2021 года. В таблице Футбольной национальной лиги калининградский клуб располагается на 7-м месте, имея в активе 38 очков.
Игнашевич: с Жирковым общались осенью, зимой с "Химками" не конкурировали
Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич сообщил о переговорах с защитником Юрием Жирковым.
Фото: ФК "Балтика"