Полузащитник "Ростова": "Зенит" с таким составом должен проходиться по головам в РПЛ

"Набор футболистов у них такой, что они должны проходиться без шансов по головам.Но это наш футбол — в РПЛ и "Оренбург" может "Зенит" обыграть", - сказал Миронов "Чемпионату".
Команда Сергея Семака набрала 55 очков и по итогам 25 туров единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. За пять туров до конца чемпионата петербуржцы опережают преследующий их "Краснодар" на один балл.
Сегодня, 22 апреля, в 26-м туре РПЛ "Зенит" сыграет на выезде против московского "Локомотива". Начало матча в 19:45 по Москве.