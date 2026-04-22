Полузащитник "Ростова": "Зенит" с таким составом должен проходиться по головам в РПЛ

Хавбек "Ростова" Алексей Миронов поделился мнением об игре и составе "Зенита".
Фото: РПЛ
"Набор футболистов у них такой, что они должны проходиться без шансов по головам.
Но это наш футбол — в РПЛ и "Оренбург" может "Зенит" обыграть", - сказал Миронов "Чемпионату".

Команда Сергея Семака набрала 55 очков и по итогам 25 туров единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. За пять туров до конца чемпионата петербуржцы опережают преследующий их "Краснодар" на один балл.

Сегодня, 22 апреля, в 26-м туре РПЛ "Зенит" сыграет на выезде против московского "Локомотива". Начало матча в 19:45 по Москве.

