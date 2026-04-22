Турнир пройдет с 1 по 5 мая на полях учебно-тренировочного комплекса "Буткэмп" в Новороссийске. В соревновании примут участие 48 сильнейших команд из 27 регионов. Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей. Все матчи турнира будут посвящены памяти Никиты Павловича Симоняна.
География турнира обширна. Самый дальний регион, представленный на турнире, – Иркутская область, за которую выступит "Стройпроектсервис". Самый "северный" представитель – "Ямал" из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Участники будут разделены на 16 групп по три команды, где каждый сыграет с каждым в один круг. В плей-офф напрямую попадут команды, которые займут первые места в своих группах. Занявшие вторые и третьи места проведут стыковые матчи за право выхода в плей-офф. Полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут 5 мая. Победителю помимо кубка достанется 1 миллион рублей. Лучшие игроки турнира получат индивидуальные награды в шести номинациях.
В 2025-м году победителем Кубка России по мини-футболу 8х8 стал футбольный клуб "Форпост" из Москвы.
Источник: РФС
В Новороссийске впервые пройдет Кубок России по мини-футболу 8х8
Фото: РФС