Барко высказался о сезоне "Спартака"

"Это не очень хороший сезон.Мы идём на шестом месте, осталось мало игр. Были матчи, в которых мы играли хорошо, но проигрывали, теряли очки в тех играх, которые нужно было выигрывать", - сказал Барко в видео на канале "Спартака" в "ВКонтакте".
В последних матчах "красно-белые" демонстрируют стабильные результаты - команда набирает очки на протяжении четырёх туров подряд. Последнее поражение в чемпионате датируется серединой марта, когда москвичи уступили "Зениту".
После 25 туров "Спартак" имеет 45 очков и располагается на пятой позиции в таблице РПЛ.