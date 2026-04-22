По информации источника, атакующий полузащитник Даниэль Руис покинет московский ЦСКА по завершении текущего сезона. По окончании аренды, которая завершится по окончании текущего сезона, 24-летний колумбиец вернется в клуб "Мильонариос". Сообщается, что "армейцы" не планируют выкупать трансфер игрока.
Отмечается, что в настоящее время представители футболиста активно ищут для него новые возможности в Российской Премьер-Лиге. Они уже вступили в переговоры с несколькими командами, заинтересованными в его услугах.
Прошлым летом ЦСКА арендовал Руиса с условием обязательного выкупа, если будут выполнены определенные условия. За время, проведенное в стане красно-синих, вингер принял участие в 7 матчах, но не отметился ни голами, ни результативными передачами.
Источник: Sport24
Футболист ЦСКА покинет клуб этим летом - источник
