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Игнашевич: с удовольствием съездил бы на стажировку в "Спартак", "Динамо" и "Локомотив"

Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич рассказал, в каких клубах РПЛ хотел бы пройти стажировку.
Фото: ФК "Балтика"
Ранее Игнашевич уже проходил стажировку у главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого и бывшего наставника "Локомотива" Марко Николича.

"Раньше регулярно ездил за границу. Но сейчас из-за ковидных дел невозможно никуда поехать. У наших нескольких тренеров я уже был.Сейчас зимой, может быть, куда-нибудь еще поеду.

Есть желание попасть к хорошим тренерам. Лучше за границей. Но и у нас есть хорошие специалисты. С российской школой я знаком, поэтому лучше посмотреть на иностранцев. Я с удовольствием съездил бы в "Локомотив" или "Динамо", посмотрел бы на сегодняшний "Спартак", - сказал Игнашевич.

Сергей Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. За армейский клуб он провел 541 матч, забил 46 голов и стал автором 22 результативных передач. До ЦСКА Игнашевич играл в "Локомотиве" и "Крыльях Советов".

После завершения профессиональной карьеры Игнашевич работал на посту главного тренера в московском "Торпедо". В сезоне-2019/2020 "автозаводцы" под руководством Игнашевича заняли четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В начале октября он возглавил калининградскую "Балтику". В таблице Футбольной национальной лиги калининградский клуб располагается на 7-м месте, имея в активе 38 очков.

Источник: РБ Спорт


Теги: Игнашевич Балтика
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