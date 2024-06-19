Как утверждает источник, крайний фланговый форвард Резиуан Мирзов прошел медосмотр перед переходом в "Химки".
Напомним, ранее форвард защищал цвета подмосковного клуба с 2020 по 2023 год. Минувший сезон 30-летний игрок провел в "Нефтчи", контракт с которым истек нынешним летом. За азербайджанскую команду Мирзов забил один гол и отдал одну голевую передачу в 25 матчах.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": нападающий Мирзов прошел медосмотр в "Химках"
Вингер Резиуан Мирзов близок к подписанию контракта с "Химками".
Фото: ФК "Химки"