Как передает источник, Бесчастных, который был тренером нападающих в московской команды, останется на своей должности, однако он будет руководить командой вместо Филиппа Соколовинского, который был назначен исполняющим обязанности после увольнения Владимира Газзаева.
"Родина" в текущем сезона набрала 18 баллов в 13 турах и идет на восьмой строчке в таблице Первой лиги. Свой следующий матч столичный клуб проведет 12 октября, соперником "Родины" станет "Енисей" из Красноярска.
Источник: Metaratings
Источник: экс-игрок "Спартака" Бесчастных возглавит "Родину"
Бывший футболист "Спартака" Владимир Бесчастных станет главным тренером "Родины".
Фото: ФК "Спартак"