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Источник: экс-игрок "Спартака" Бесчастных возглавит "Родину"

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Бывший футболист "Спартака" Владимир Бесчастных станет главным тренером "Родины".
Фото: ФК "Спартак"
Как передает источник, Бесчастных, который был тренером нападающих в московской команды, останется на своей должности, однако он будет руководить командой вместо Филиппа Соколовинского, который был назначен исполняющим обязанности после увольнения Владимира Газзаева.

"Родина" в текущем сезона набрала 18 баллов в 13 турах и идет на восьмой строчке в таблице Первой лиги. Свой следующий матч столичный клуб проведет 12 октября, соперником "Родины" станет "Енисей" из Красноярска.

Источник: Metaratings

Владимир Бесчастных Родина
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