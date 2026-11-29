Фото: ФК "Уфа"

Нападающий Владислав Галкин отличился на 32-й минуте и вывел хозяев поля вперед. Три минуты спустя полузащитник Кирилл Корольков удвоил перимущество, а на 57-й минуте Галкин оформил дубль. Гости отыграли один мяч за четыре минуты до конца основного времени матча, однако хавбек Нури Абдоков на 90+5-й минуте все же сделал счет разгромным.: Галкин, 32, 57, Корольков, 35, Абдоков, 90+5 - Евдокимов, 86.: Купцов, Безчаснюк (Садов, 87), Плиев, Колосков, Скворцов, Шубин, Меликов, Кучугура (Никин, 72), Корольков (Абдоков, 65), Галкин (Бамматгереев, 65), Гираев (Тарасенко, 72).: Беленов, Кутин, Евдокимов, Агапов (Ханенко, 74), Давлитгереев (Ахатов, 72), Липовой (Хабалов, 59), Тарба (Троянов, 72), Исаев (Юсупов, 46), Якуев, Агеян, Ортис.: Безчаснюк, 34, Кутин, 55, Корольков, 63, Никин, 84.: Купцов, 90+4.