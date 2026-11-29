"Нижний Новгород" потерял очки во втором туре подряд

"Нижний Новгород" сыграл на выезде вничью с "Нефтехимиком" в матче 20-го тура Первой лиги (0:0).

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Нижегородцы не сумели обыграть хозяев поля и потеряли очки во втором туре кряду, уступив ранее на своем поле "Текстильщику" (1:2).



Несмотря на результат команда Вадима Гаранина набрала 50 очков и продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 12 баллов.



Первая лига



20 тур



"Нефтехимик": Исмагилов, Сухорученко (Хомуха, 73), Платонов, Кахидзе, Печенкин, Шарифуллин, Мукба (Алейников, 88), Тешкин, Васильев (Бондарь, 79), Сухомлинов, Машуков (Котик, 46).



"Нижний Новгород": Имамов, Александров (Евгеньев, 52), Шильников, Гудков, Тимофеев, Калинский, Ермаков (Царукян, 66), Бобёр (Соколов, 66), Сарвели, Майга, Игнатенко (Грулёв, 46).



Предупреждения: Сухомлинов, 33, Шарифуллин, 81, Тимофеев, 82.

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Нефтехимик