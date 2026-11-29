Ульяновская "Волга" совершила камбэк с 0:2 и вырвала победу у "Ленинградца"

"Ленинградец" упустил дома победу над "Волгой" в матче 20-го тура Первой лиги (2:3).

Фото: ФК "Волга"

Хозяева поля повели в матче, забив на 19-й и 22-й минутах. На 44-й минуте нападающий Андрей Никитин сократил счет, а голы защитников Артёма Быкова на 83-й и Камиля Ибрагимова три минуты спустя принесли гостям волевую победу.



Первая лига



20 тур



Голы: Яковлев, 19, Бачинский, 22 - Никитин, 44, Быков, 83, Ибрагимов, 86.



"Ленинградец": Кузнецов, Кудрявцев, Николаев, Калугин, Ботака-Иобома, Зарыпбеков, Морозов, Макаров (Родин, 61), Бачинский (Першин, 67), Яковлев (Кулишев, 67), Кенфак (Исаев, 80).



"Волга": Бабурин, Быков, Красильниченко (Батателия, 79), Ибрагимов, Дзиов (Ковалёв, 46), Костин, Шагиахметов (Касьянов, 31, Гершун, 78), Никитин, Фольмер, Хашкулов (Яковлев, 61), Саплинов.



Предупреждения: Дзиов, 5, Никитин, 48, Бачинский, 67, Бабурин, 76, Гершун, 90.

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Ленинградец