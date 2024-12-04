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Мостовой: Ари берут в "Торпедо" с прицелом на латиноамериканский рынок - это правильное решение

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Ари на пост спортивного директора "Торпедо".
Фото: РФС
"Я считаю правильным назначение Ари в "Торпедо". Он был хорошим футболистом и много лет играл в России — это повлияло. "Торпедо" ставит задачу выйти в РПЛ. Наверняка его берут с прицелом на латиноамериканский рынок — в этом ничего плохого", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Вчера, 3-го декабря, стало известно, что Ари стал спортивным директором московского "Торпедо". После 21-го сыгранного тура команда располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги с 43-мя набранными очками в своем активе.

Ари выступал за московский "Локомотив" и "Спартак", а также за "Краснодар". Нападающий провел в Российской Премьер-Лиге 225 матчей и записал на свой счет 66 забитых мячей и 46 результативных передач. Также на счету форварда 2 матча за национальную команду России.

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